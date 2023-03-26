Украина больше не будет прибегать к "опасному" печатанию денег, - глава НБУ

По словам главы Нацбанка, печатание миллиардов гривен, чтобы закрыть дефицит бюджета, повлекло за собой огромные риски для макрофинансовой стабильности страны.

"Это было быстрое средство, но очень опасное", - подчеркнул Пышный.

Отмечается, что министерство финансов тогда не хотело выходить на внутренние рынки облигаций или увеличивать доходы.

Пышный в свою очередь подчеркнул, что целью НБУ является поглощение избыточной ликвидности посредством более жестких резервных требований и постепенное возвращение к плавающему обменному курсу.

После "опасного" печатания денег НБУ изменило курс, проложив путь к получению кредита в размере 15,6 млрд долларов, о котором МВФ и Киев договорились на прошлой неделе, но который все еще нуждается в одобрении исполнительного совета фонда.

Глава НБУ добавил, что соглашение с МВФ поможет "гарантировать, что коалиция доноров возьмет на себя обязательство оказать помощь в размере около $40 млрд" уже в этом году.

Он также сказал, что НБУ в следующем месяце пересмотрит свой прогноз роста ВВП в 2023 году до 0,3% после 30% падения за прошлый год, что отражает влияние российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины зимой.

Напомним, вчера правительство Украины одобрило меморандум с МВФ.

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