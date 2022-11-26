Украина бесплатно отправит зерно голодающим странам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 24 ноября 2022 г. №1313 .

Постановлением поручено Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям обеспечить предоставление товаров гуманитарной помощи - зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы общим объемом до 125 тысяч метрических тонн.

Документом выделяется Министерству внутренних дел (для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям) 900 млн гривен для закупки и поставки в государства Африки и Азии зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы объемом до 64 тысяч метрических тонн.