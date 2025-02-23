Украина бьет вглубь территории РФ уже на 1700 км, - Сырский

"Мы первые в мире создали силы беспилотных систем. Кстати, этот наш опыт принимает также и противник. Бьем врага на расстоянии, наращиваем удары по его территории", - заявил Сырский.

Он отметил, что российские воинские части, арсеналы, склады хранения, цеха предприятий военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающие заводы, а также другие энергетические и логистические объекты, которые Россия использует в войне против Украины - являются объектами "наших действий".

"Дистанция поражения дипстрайк вглубь территории России уже достигла 1700 километров", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Также Сырский рассказал, что в 2024 году украинские силы беспилотных систем провели около 130 операций. В общем, за прошлый год, под поражение на территории России попало 377 объектов.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ проинформировал, что в течение 2024 года государство поставило на фронт более 1,3 млн дронов, а в этом году количество должно быть еще больше.

"Враг сполна ощущает на себе мощность наших FPV-дронов. Сейчас активно работаем над масштабированием направления оптоволоконных FPV, что является в настоящее время вызовом", - сказал Сырский.

Он подчеркнул, что сейчас задача Украины - быть впереди в технологической войне, и давать ответ на вызовы и реализацию передовых решений.