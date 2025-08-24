Украина бьет по России своим оружием, с США ничего не согласовывают, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны бьют по целям на территории РФ оружием, изготовленным украинскими заводами. Поэтому согласовывать с США никому ничего не нужно.
Об этом украинский президент заявил на пресс-конференции 24 августа, сообщает РБК-Украина.
Зеленский заверил, что Украина уже давно не согласовывает с США вопрос ударов по целям в России. Киев использует собственное оружие, здесь от запретов или разрешений из Вашингтона ничего не зависит.
"Украина для ударов по России использует собственное оружие. Мы в последнее время не проговариваем с США такие моменты. Когда-то были какие-то сигналы относительно наших ударов в ответ на наши удары по энергетике... А сегодня мы даже об этом не вспоминаем", - сказал он, комментируя вопрос об ударах по России.
Таким образом президент отреагировал на информацию американских СМИ, которые написали, что Пентагон в течение нескольких месяцев блокировал использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории Российской Федерации.
Двое чиновников сообщили изданию, что по меньшей мере один раз Украина пыталась применить ATACMS по цели на территории РФ, однако получила отказ. Пентагон не предоставил разрешения на удар, поскольку Белый дом в это время пытался убедить Москву начать мирные переговоры.