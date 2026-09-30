Украина атаковала 18 регионов России сотнями дронов

Силы обороны Украины совершили новое воздушное нападение на разные регионы страны-агрессорки России в минувшую ночь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
Как утверждают во вражеском оборонном ведомстве, ВСУ начали атаку еще в 20:00 29 сентября. Также указано, что она продлилась до 08:00 30 сентября.
За это время российская ПВО пыталась подавить и уничтожить сотни украинских дронов над 18 регионами.
МО РФ традиционно не раскрывает количество БПЛА, которыми Украина наносила удары, однако из отчета ведомства понятно, что речь идет о более чем 400 единицах.
На этот раз в зоне поражения находились:
В Минобороны РФ утверждают, что их силы ПВО якобы смогли обезвредить 384 украинских БПЛА.
Кстати, ранее РБК-Украина рассказывало, как украинские защитники отражали ночную атаку РФ и сколько целей успели уничтожить.
Также мы писали, что Россия расширяет дронопорт, с которого атакует Киев.