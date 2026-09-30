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Украина атаковала 18 регионов России сотнями дронов

09:11 30.09.2026 Ср
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Украина снова массовано атаковала РФ (mchs_official)

Силы обороны Украины совершили новое воздушное нападение на разные регионы страны-агрессорки России в минувшую ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Как утверждают во вражеском оборонном ведомстве, ВСУ начали атаку еще в 20:00 29 сентября. Также указано, что она продлилась до 08:00 30 сентября.

За это время российская ПВО пыталась подавить и уничтожить сотни украинских дронов над 18 регионами.

МО РФ традиционно не раскрывает количество БПЛА, которыми Украина наносила удары, однако из отчета ведомства понятно, что речь идет о более чем 400 единицах.

На этот раз в зоне поражения находились:

  • Белгородская область;
  • Брянская область;
  • Волгоградская область;
  • Воронежская область;
  • Костромская область;
  • Курская область;
  • Орловская область;
  • Пензенская область;
  • Ростовская область;
  • Рязанская область;
  • Самарская область;
  • Саратовская область;
  • Ульяновская область;
  • Московский регион;
  • Республика Башкортостан;
  • оккупированный Крым;
  • Республика Татарстан;
  • Пермский край.

В Минобороны РФ утверждают, что их силы ПВО якобы смогли обезвредить 384 украинских БПЛА.

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