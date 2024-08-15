Ночью прохладно, а днем до +31. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине сегодня, 15 августа, будет теплой, без существенных осадков. Температура воздуха местами превысит +30 градусов, однако ночь ожидается прохладной - местами температура опустится до +10 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, теплее всего - до +31 сегодня будет в западных и южных областях. Самые высокие градусы сегодня ожидаются на Закарпатье, а также в Херсонской, Николаевской областях и в Крыму. В центральных областях днем ожидается до +29 градусов, на востоке и севере - до +27 градусов.
Ночью столбики термометров местами опустятся до +10 градусов. Так, самые холодные ночи будут на западе, севере и востоке. На юге ночью от +15 до +20 градусов.
Фото: погода в Украине на 15 августа (www.meteo.gov.ua)
Погода в Киеве
В Киеве 15 августа будет сухо, солнечно и тепло. Местами возможна переменная облачность. Днем температура воздуха ожидается от +26 до +28 градусов. Ночью температура опустится до +12.
Жара в Украине
В последнее время в Украине температура воздуха снизилась до более комфортного уровня, но по прогнозам синоптиков, это не будет длиться долго. В скором времени украинцам снова придется столкнуться с повышением температуры.
Синоптик Наталья Диденко уже прогнозировала, что температура воздуха в Украине повысится до +30 градусов и больше 17-18 августа.
Ранее мы писали о том, что, по предварительным расчетам Укргидрометцентра, значительного снижения температуры до конца августа не предполагается. Повышение температуры произойдет из-за теплой волны африканского происхождения.