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Ночью прохладно, а днем до +31. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Украина, Четверг 15 августа 2024 07:00
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Ночью прохладно, а днем до +31. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине ожидается солнечной и без осадков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Погода в Украине сегодня, 15 августа, будет теплой, без существенных осадков. Температура воздуха местами превысит +30 градусов, однако ночь ожидается прохладной - местами температура опустится до +10 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, теплее всего - до +31 сегодня будет в западных и южных областях. Самые высокие градусы сегодня ожидаются на Закарпатье, а также в Херсонской, Николаевской областях и в Крыму. В центральных областях днем ожидается до +29 градусов, на востоке и севере - до +27 градусов.

Ночью столбики термометров местами опустятся до +10 градусов. Так, самые холодные ночи будут на западе, севере и востоке. На юге ночью от +15 до +20 градусов.

Ночью прохладно, а днем до +31. Синоптики дали прогноз погоды на сегодняФото: погода в Украине на 15 августа (www.meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

В Киеве 15 августа будет сухо, солнечно и тепло. Местами возможна переменная облачность. Днем температура воздуха ожидается от +26 до +28 градусов. Ночью температура опустится до +12.

Жара в Украине

В последнее время в Украине температура воздуха снизилась до более комфортного уровня, но по прогнозам синоптиков, это не будет длиться долго. В скором времени украинцам снова придется столкнуться с повышением температуры.

Синоптик Наталья Диденко уже прогнозировала, что температура воздуха в Украине повысится до +30 градусов и больше 17-18 августа.

Ранее мы писали о том, что, по предварительным расчетам Укргидрометцентра, значительного снижения температуры до конца августа не предполагается. Повышение температуры произойдет из-за теплой волны африканского происхождения.

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