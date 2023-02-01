Украина в 2022 году потеряла 30% экспорта, импорт упал всего на 4%, - НБУ

Экспорт товаров и услуг Украины в 2022 году уменьшился на 29,9% (в 2021 году увеличился на 34,3%), в то время как их импорт снизился лишь на 3,9% (в 2021 году вырос на 33,4%)

По данным НБУ, экспорт товаров за год снизился на 35,1% (в 2021 году увеличился на 39,8%) и составил 40,9 млрд долларов. Основным фактором стало сокращение экспорта черных и цветных металлов на 62,6% (в 2021 году - увеличилось на 79,0%).

Экспорт продовольственных товаров уменьшился на 15,5% (в 2021 году – увеличился на 24,9%), главным образом из-за сокращения экспорта зерновых на 26,2% (в 2021 году - увеличился на 31,2%), в то время как экспорт масла и масличных семян увеличился на 2,5% (в 2021 году - на 24.8%).

Импорт товаров за год снизился на 20,3% (в 2021 году увеличился на 34,3%), его объемы составляли 55,6 млрд долларов. Энергетический импорт снизился на 8,9% (в 2021 году увеличился в 1,8 раза). Также сократился неэнергетический импорт - на 23,2% (в 2021 году увеличился на 26,6%).

Дефицит торговли услугами составил 9,1 млрд долларов (в 2021 году профицит составил 4,0 млрд долларов): экспорт услуг уменьшился на 12,1%, в то время как рост импорта услуг оценен в 1,8 раза. Импорт услуг увеличился за счет расходов лиц, выехавших за границу из-за войны, и краткосрочных мигрантов – выросли в 3,2 раза – до 20,2 млрд даров. В то же время импорт всех других услуг сократился на 37,0%.

По данным НБУ, профицит текущего счета платежного баланса в 2022 году составил 8,6 млрд долларов (5,8% от ВВП) по сравнению с дефицитом в 3,9 млрд долларов (1,9% от ВВП) в 2021 году. "Профицит сформировался главным образом благодаря получению грантов от международных партнеров и сокращению выплат по инвестиционным доходам. В то же время значительно расширилось отрицательное сальдо торговли товарами и услугами, в том числе за счет значительных расходов находящихся за рубежом граждан Украины", - говорится в обзоре. .

Без учета реинвестированных доходов и грантов от международных партнеров дефицит составил 5,3 млрд. долларов (в 2021 году профицит составил 1,0 млрд. долларов).