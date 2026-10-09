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Андрей Дорофеев из УКРАВТОНОМГАЗ предлагает сжиженный газ LPG для спасения теплосетей

09:00 09.10.2026 Пт
3 мин
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aimg Сергей Новиков
Андрей Дорофеев из УКРАВТОНОМГАЗ предлагает сжиженный газ LPG для спасения теплосетей Андрей Дорофеев из УКРАВТОНОМГАЗ (фото: ukravtonomgaz)
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В преддверии отопительного сезона компания УКРАВТОНОМГАЗ и ее основатель Андрей Дорофеев совместно с экспертами теплоэнергетической отрасли обнародовали прогноз по энергобезопасности общин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление учредителя компании.

Аналитики предостерегают, что массовый фокус исключительно на электрогенераторах оставляет уязвимыми системы теплоснабжения, остановка которых чревата замерзанием инфраструктуры, и предлагают использование сжиженного газа (LPG) в качестве надежного резерва.

Укравтономгаз, Андрей Дорофеев
Основатель УКРАВТОНОМГАЗ Андрей Дорофеев отмечает энергетическую безопасность украинских громад

По данным экспертов отрасли, остановка газовых котельных зимой даже на короткое время может привести к необратимому повреждению систем отопления в жилых домах и на социальных объектах – в больницах, школах и детсадах.

"Сжиженный газ можно оперативно доставить на объект и запустить котельную, которая до этого работала на природном газе", - комментирует Дорофеев.

Как свидетельствует видеоаналитика, опубликованная компания УКРАВТОНОМГАЗ, обеспечение резервным теплом требует предварительной подготовки.

Теперь одним из наиболее действенных решений для предприятий и критической инфраструктуры является модернизация имеющихся котельных для возможности работы на сжиженном углеводородном газе (LPG).

Дорофеев Андрей Укравтономгаз
Схема автономного газоснабжения и отопления многоквартирного дома на базе LPG от УКРАВТОНОМГАЗ

Однако серьезным препятствием для развития таких систем и укрепления энергонезависимости Украины стало увеличение акцизного налога на LPG в 5 раз.

Из-за налоговых изменений уже пришлось приостановить масштабный стратегический проект на одной из крупнейших отечественных ТЭЦ. Эта инициатива предусматривала возведение резервного парка хранения LPG общим объемом 2 000 кубометров (20 емкостей по 100 куб. м), что должно гарантировать энергобезопасность целого мегаполиса на случай аварийного отключения голубого топлива.

"Сегодня себестоимость одной гигакалории тепла, полученной из пропан-бутана, составляет 5 928 гривен. При этом 40% от этой суммы - это акцизный налог. Например, в ЕС нулевая ставка такого акцизного налога для отопления и это ставит в неравные условия украинских инвесторов", - подчеркивает руководитель предприятия УКРАВТОНОМГАЗ.

В то же время, даже при таких условиях генерация электроэнергии из пропана выгоднее на 40%, чем использовать дизель, ведь топливная доля для дизеля в стоимости электрического киловатт превышает 30 гривен.

Министерство энергетики Украины разработало и утвердило жесткие регламенты на случай кризисных ситуаций. Согласно Приказу №330 (от 13.12.2021) и Приказу №437 (от 26.11.2024), все коммерческие и промышленные потребители разделены на пять очередей отключения газа.

В случае объявления кризисной ситуации на энергорынке предприятия будут обязаны самостоятельно остановить потребление голубого топлива по первому требованию оператора "Газовых сетей Украины".

Дорофеев Андрей Укравтономгаз
Андрей Дорофеев оценивает риски остановки централизованного теплоснабжения зимой

Справка о компании

УКРАВТОНОМГАЗ - украинское предприятие, специализирующееся на проектировании, строительстве и техническом обслуживании систем автономного газоснабжения.

Компания реализует комплексные решения на базе LPG для обеспечения энергонезависимости промышленных предприятий, аграрного сектора и муниципальной инфраструктуры Украины.

Ранее мы писали о том, что украинцы могут получить субсидию на дрова и сжиженный газ, но есть условие.

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