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Названі області, в яких за рік відремонтували більше доріг, ніж за 9 років

Київ, Вівторок 08 грудня 2020 13:05
Названі області, в яких за рік відремонтували більше доріг, ніж за 9 років
Фото: відремонтована дорога в Закарпатті (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Завдяки національній програмі "Велике будівництво" в Україні у 2020 році було побудовано понад 4 000 км доріг державного значення. Це абсолютний рекорд для країни.

Про це повідомив Юрій Голик у Facebook.

"Наочно і на прикладі двох областей - Закарпатській та Луганській - про кількість збудованих, відремонтованих і реконструйованих доріг в минулі роки й в цьому році. За один 2020 рік в кожній з цих областей зроблено доріг більше, ніж за дев'ять попередніх років разом узятих", - пише він.

Голик уточнює, що в наступному році в цих областях, як і в цілому по країні, буде зроблено ще більше.

Названі області, в яких за рік відремонтували більше доріг, ніж за 9 років

"Наприклад, в рідній для мене Луганській області вже узгоджений кредит Світового банку, в рамках якого будуть зроблені 183 кілометри доріг Р-66 КПП "Демино - Олександрівка" - Сватове - Лисичанськ - Луганськ і Т-13-02 КПП "Танюшівка" - Старобільськ - Бахмут. Плюс буде повністю закінчена і приведена до ідеалу траса Н-26 Чугуїв - Сватове - Старобільськ - Мілове. Нагадаю, що в Харківській області у цьому році ця дорога зроблена вся", - розповів Голик, уточнивши, що це лише частина планів у Луганській області.

Нагадаємо, раніше Голик продемонстрував, як виглядають дороги до і після "Великого будівництва" в різних регіонах.

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Новини України Транспорт дорогиЮрій ГоликВелике будівництво

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