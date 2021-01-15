Синоптики попередили про ожеледицю на вихідних

Фото: ожеледь (РБК-Україна)

На вихідних погода в Україні буде погіршуватися. Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, сьогодні, 15 січня, і в суботу, 16 січня, на українських дорогах очікується ожеледиця. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

"Шановні водії! Будьте уважні і обережні! Дотримуйтесь швидкісного режиму, дистанції і уникайте небезпечних маневрів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Київ прийшли сильні морози. Температура повітря в столиці становить -9 градусів. Також очікуються снігопади.

Крім того, на вихідних в Україні буде холодно і морозно. 16 січня у східних областях очікується сніг.

Додамо, що в Україні на перевальних ділянках випало від 10 до 35 сантиметрів снігу.