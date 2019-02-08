В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на основних дорогах країни

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Стан покриття на дорогах державного значення сухий

Зранку, 8 лютого, проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Укравтодору".

Як зазначається, станом на 06:00 на всій території України без опадів, у Київській області туман. Середня температура повітря в більшості областей -1 -8°С.

На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря -3 -8°С. Стан покриття сухий, на Вишківському перевалі місцями засніжений.

Також повідомляється, що стан покриття на дорогах державного значення сухий. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено.

За повідомленням Укргідрометцентру 8 лютого в країні без опадів, на більшій частині території тумани. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень близько 0°С, на заході +3+7°С.

РБК-Україна писало, Україна залучить в 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. З масштабних проектів, це капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті в Чернігівській області, включаючи об'їзну дорогу міста Бровари.

Нагадаємо, у Києві сьогодні вранці, 8 лютого, місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця.