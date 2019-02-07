В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на основних дорогах країни

Проїзд на головних дорогах державного значення забезпечений

Утром, 7 февраля, проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор" в Facebook.

Как отмечается, утром наблюдается туман в Одесской области. Средняя температура воздуха в большинстве областей -4 +1°С.

На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -13 -3°С. Состояние покрытия местами мокрый, только на Вишковском перевале заснеженное. Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое.

По сообщению гидрометцентра, 7 февраля в стране без осадков. На дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м. Температура воздуха в Карпатах от 2° мороза до 3°С тепла, на крайнем западе страны 4-6°С тепла, средняя температура в областях 0-3°С тепла днем.

РБК-Украина писало, 7 февраля 2019 года на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем поднимется до +6.

Как писал Styler, 8 февраля будет прохладнее. В Киеве и области температура будет держаться на уровне минус 2-3 градусов. Ночью будет еще холоднее - около минус 8.