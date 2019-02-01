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В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на основних дорогах країни

Новини » Суспільство    01.02.2019 - 09:33
В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на основних дорогах країни
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зранку 1 лютого проїзд на дорогах державного значення забезпечено

Стан покриття на автодорогах державного значення зранку 1 лютого мокрий, у Волинській та Луганській областях місцями засніжений. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор"

Як зазначається, станом на 08:00, спостерігаються опади у вигляді короткочасного снігу у Волинській і Тернопільській областях. Сніг з дощем у Рівненській області, слабкий дощ у Вінницькій області. На решті території туман.

Середня температура повітря -1+3°С. На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря 0 -4°С. Стан покриття мокрий, на Вишківському та Ужоцькому перевалах місцями засніжений.

"Виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігової каші, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено", - йдеться в повідомленні. 

В &quot;Укравтодорі&quot; розповіли про ситуацію на основних дорогах країни

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 1 лютого, густий туман, на дорогах місцями ожеледиця. 

РБК-Україна писало, що в Україні на 1 лютого 2019 року синоптики прогнозують дощі, місцями з мокрим снігом. Зокрема, у північних, вночі у західних, а вдень і в центральних областях очікуються опади, на решті території переважно сухо. У більшості областей країни туман, на дорогах місцями ожеледиця. 

 

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