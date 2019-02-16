В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на дорогах

Стан покриття на дорогах в більшості областей сухий

В Украине по состоянию на утро 16 февраля проезд дорогами государственного значения обеспечен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укравтодора".

Как отмечается, утром 16 февраля на территории страны без осадков. Температура воздуха на большей территории колеблется от -1 до +3°С.

Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей сухой. На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -2-7°С. Состояние покрытия сухое, на Вишковском перевале местами заснеженное.

По сообщению Укргидрометцентра, 16 февраля в восточных областях и на севере Левобережья местами небольшой мокрый снег с дождем, на остальной территории без осадков. Средняя температура воздуха днем +1+6°С.

РБК-Украина писало, что в Киеве сегодня, 16 февраля, существенных осадков не прогнозируют, на дорогах местами гололедица.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели ожидается существенное потепление, в некоторых областях температура воздуха поднимется до +11 градусов.