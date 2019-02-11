"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах

Проїзд дорогами державного значення забезпечено

В Украине по состоянию на утро 11 февраля проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Сообщается, что утром мокрый снег с дождем наблюдается в Карпатах, на остальной территории без осадков. Средняя температура воздуха в северных, восточных и центральных областях от 0 до -4, на юге и западе от +1 до +3. На перевальных участках дорог мокрый снег с дождем.

Также сообщается, что состояние покрытия на дорогах государственного значения сухое. Проезд по этим трассам обеспечен. Также сообщается, что для оперативного обеспечения проезда дорожные организации задействовали 44 единицы техники и 84 рабочих.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах сегодня сохранится значительная снеголавинная опасность.

Отметим, по данным Гидрометцентра, 11 февраля в западных регионах Украины ожидается небольшой дождь, в остальных областях сухо и малооблачно, температура воздуха днем местами поднимется до +8. В Киеве сегодня без осадков, днем от +2 до +4, ночью от -1 до -3, ветер южный, 7-12 м/с.