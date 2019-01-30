"Укравтодор" попереджає про туман в ряді областей

На ранок 30 січня проїзд дорогами державного значення забезпечено

В ряде областей Украины на утро 30 января наблюдается туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Сообщается, что на утро осадки в виде небольшого дождя наблюдаются в Закарпатской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черновицкой областях. Кроме того, наблюдается туман в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Состояние покрытия на трассах государственного значения в Луганской и Черниговской областях заснеженное. В Донецкой и Ровенской - местами гололедица. Проезд всеми участками дорог обеспечен, заторов не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце января ожидается резкая смена погоды. В частности, практически во всех регионах отступили снегопады и морозы, а временная оттепель сопровождается туманом и моросью.

Накануне синоптики также предупредили, что в большинстве областей на дорогах ожидается гололедица. В Киеве сегодня будет тепло и туманно, возможен дождь.