"Укравтодор" попереджає про туман на дорогах країни

У ряді областей вранці 15 лютого спостерігається густий туман

В ряде областей Украины утром 15 февраля наблюдается густой туман, водителей призывают соблюдать меры безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укравтодора".

Сообщается, что по состоянию на 08:00 в Ивано-Франковской, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой областях продолжается дождь. В Киевской, Кировоградской, Луганской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях наблюдается туман, на остальной территории страны без осадков.

В "Укравтодоре" отметили, что в регионах, где вчера шел снег, выполняются работы по расчистке дорог.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ожидается резкое похолодание. В частности, на востоке ночью прогнозируются морозы до -9, в Луганской области - до -12 градусов. В Киеве сегодня пасмурно и без осадков. Днем воздух прогреется до +3. В южных областях переменная облачность, днем до +5; на западе +5 и без осадков; на севере возможны дожди, днем до +2; в центральных регионах осадков не ожидается.

Отметим, в Киеве утром наблюдается туман, видимость на дорогах составляет 200-500 м.