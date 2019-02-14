У Києві завтра буде туман

Фото: туман в Києві (commons.wikimedia.org/Haidamac)

Видимість становитиме 200-500 м

У Києві вранці, 15 лютого, буде туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними синоптиків, до кінця доби 14 лютого, вночі та вранці 15 лютого туман, видимість 200-500 м.

Нагадаємо, 14 лютого 2019 року на заході, півночі та місцями в центрі України очікується сніг з дощем, в інших регіонах без опадів, температура повітря вдень підніметься до +5. Зокрема, в столиці України 14 лютого очікується сніг з дощем, вдень від 0 до +2, вночі від -1 до -3, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Додамо, що в Україні залишаються знеструмленими 84 населених пункти у чотирьох областях.

За станом на ранок через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 84 населених пункти у чотирьох областях. Зокрема, у Черкаській - 10, Київській - 3, Чернігівської - 36, Сумської області - 35 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго. Також в ДСНС зазначили, що рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.