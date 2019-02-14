ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві завтра буде туман

Новини » Суспільство    14.02.2019 - 20:00
У Києві завтра буде туман
Фото: туман в Києві (commons.wikimedia.org/Haidamac)

Видимість становитиме 200-500 м

У Києві вранці, 15 лютого, буде туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними синоптиків, до кінця доби 14 лютого, вночі та вранці 15 лютого туман, видимість 200-500 м.

Нагадаємо, 14 лютого 2019 року на заході, півночі та місцями в центрі України очікується сніг з дощем, в інших регіонах без опадів, температура повітря вдень підніметься до +5. Зокрема, в столиці України 14 лютого очікується сніг з дощем, вдень від 0 до +2, вночі від -1 до -3, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Додамо, що в Україні залишаються знеструмленими 84 населених пункти у чотирьох областях.

За станом на ранок через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 84 населених пункти у чотирьох областях. Зокрема, у Черкаській - 10, Київській - 3, Чернігівської - 36, Сумської області - 35 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго. Також в ДСНС зазначили, що рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.

 

Адвокат спростував інформацію про вручені активістам підозри за спробу штурму відділку Поліція оголосила підозру чотирьом особам за спробу штурму відділку
Новини України ГідрометцентрКиївсиноптики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся