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Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах України

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 18:17
Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах України
Иллюстративное фото (golos.kievcity.gov.ua)

У п'яти областях очікуються значні снігопади

Завтра у більшості областей України очікується погіршення погодних умов у вигляді значного снігу, що спричинить ускладнення ситуації на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору".

Зазначається, що протягом доби 3 грудня в західних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

"Вночі у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях значний сніг; на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах України

Раніше повідомлялося, що у Київській області у вівторок, 3 грудня, очікується погіршення погодних умов. Очікується вночі помірний, вдень невеликий сніг. А також утворення снігового покриву заввишки 2-5 см, а на дорогах ожеледиця.

РБК-Україна писало, що погода в Україні у вівторок, 3 грудня, буде сніжна, місцями очікується ожеледиця, температура повітря опуститься до - 10 градусів.

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