Вкрали 18 млн гривень из банківських рахунків. У СІЗО в’язні влаштували шахрайську схему

За інформацією правоохоронців, жертвами зловмисників стали громадяни України та іноземці.

Вказано, що схему організував 20-річний чоловік, який наразі перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. Він залучив також своїх співкамерників, які займалися пошуком потенційних потерпілих.

Так, використовуючи фейкову сторінку доставки онлайн-магазину, зловмисники отримували від потерпілих реквізити їх банківських карток та надалі привласнювали гроші.

А інші члени групи за допомогою різноманітних платіжних систем оформлювали перекази грошей з банківських карток потерпілих на підконтрольні організатору рахунки.

Встановлено, що зловмисники використовували схему і для іноземних інтернет-майданчиків. Серед ошуканих - громадяни Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Австралії та інших країн.

Правоохоронці провели 24 обшуки у слідчому ізоляторі та в оселях фігурантів, де вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Відомо, що учасників угруповання затримано в порядку ст. 208 ККУ.

Наразі дев’ятьом фігурантам оголошено про підозру за ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ.

Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.