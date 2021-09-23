Вкрав 105 тисяч доларів і намагався втекти. В аеропорту Одеси затримали іноземця

Як розповіли правоохоронці, до них надійшло повідомлення про квартирну крадіжку на вулиці Михайла Бойчука. Власник повідомив про те, що пошкоджено сейф та зникли 105 тисяч доларів.

"Встановлено, що один з іноземних товаришів потерпілого, який перебував в Україні, мав доступ до оселі. Скориставшись відсутністю господарів, зловмисник зайшов до квартири та, пошкодивши інструментами сейф, викрав звідти гроші", - йдеться в повідомленні.

Однак поліції вдалося встановити місцезнаходження підозрюваного. Його виявили в аеропорту міста Одеса, коли той намагався покинути Україну.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 ККУ, ним виявився громадянин іншої держави, 1975 року народження.

Правоохоронці виявили та вилучили в нього викрадені кошти.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 ККУ - крадіжка.

Фігуранту вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину, подано клопотання до суду про обрання чоловіку запобіжного заходу - тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.