ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

З України до Північної Македонії відправили перший прямий авіарейс

Понеділок 07 грудня 2020 03:31
З України до Північної Македонії відправили перший прямий авіарейс
Фото: літак Windrose (flickr.com)
Автор: Инна Собора

Україну і Північну Македонію з‘єднали регулярним авіасполученням. Вперше в історії 6 грудня полетів прямий рейс Київ-Скоп’є.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Рейс здійснила українська авіакомпанія Windrose.

Глава МЗС Дмитро Кулеба нагадав, що Україна і Північна Македонія у минулому році уклали безвіз.

"А сьогодні вперше в історії полетів прямий рейс Київ-Скоп’є. Віднині наші країни з’єднані регулярним авіасполученням. Це розвиток не лише туризму, а і українсько-македонських бізнес-контактів", - наголосив дипломат.

В МЗС наголошують, що у поточному році вдалося активізувати зв’язки між туристичними операторами двох країн.

Представники македонських туроператорів планують візит до України для подальшого створення "туристичних карт". У цьому турі мають взяти участь близько 20 туристичних компаній з Північної Македонії.

Раніше Кулеба заявляв, що закривати аеропорти у разі введення локдауну в Україні - недоцільно.

Нагадаємо, що Україна ввела безвізовий режим з шістьма країнами.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика авиасообщение

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся