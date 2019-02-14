Україна і Румунія узгодили дії щодо безпеки у Чорному морі

Фото: Габріель Леш і Степан Полторак (mil.gov.ua)

Міністри оборони України і Румунії погодили укладення додаткових угод, які будуть сприяти розвитку співробітництва

Міністр оборони України Степан Полторак та міністр національної оборони Румунії Габріель Леш узгодили спільні дії щодо безпеки у Чорному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Повідомляється, що під час двосторонньої зустрічі Полторак і Леш узгодили спільні дії щодо безпеки у Чорному морі та укладення додаткових угод, які сприятимуть розвитку двостороннього співробітництва, зокрема, в галузі військово-технічного співробітництва.

Нагадаємо, в 2019 році буде активізовано військово-морську присутність НАТО в Чорному морі.

Генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг заявив, що група кораблів НАТО через кілька днів увійде в Чорне море для проведення навчань, і це стане складовою нарощування присутності сил Альянсу в цьому регіоні.

Полторак 13-14 лютого перебуватиме з візитом у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу.

Додамо, плавуча база Werra, яка входить до складу військово-морських сил Німеччини, в лютому відвідає два чорноморських порту в Болгарії. Корабель відправиться в Чорне море в рамках постійної протимінної групи НАТО.