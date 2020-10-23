В України закінчується термін на врегулювання ситуації з табачниками перед міжнародним арбітражем

Жовтень - останній місяць, коли Україна може врегулювати з міжнародними тютюновими компаніями конфлікт через штрафи Антимонопольного комітету для всіх учасників індустрії на загальну суму 6,5 млрд грн і уникнути позовів у міжнародний арбітраж з вимогою компенсацій за протизаконну експропріацію прибутку.

Про це йдеться в аналітиці "Українських новин".

"Щоб скандал, пов'язаний з багатомільярдними необґрунтованими штрафами АМКУ, яким піддалася вся тютюнова індустрія України, не вийшов на міжнародний рівень, впливові бізнес-асоціації закликали українську владу врегулювати цей конфлікт без участі міжнародних арбітражних інститутів. В іншому випадку скандальні міжнародні суперечки між Україною і глобальними тютюновими гігантами стануть черговою ганьбою для країни, яка декларує захист інвесторів, але на практиці чинить з точністю до навпаки", - говориться в публікації.

В міжнародному арбітражі тютюнові компанії вимагатимуть від України відшкодувати незаконно експропрійованого у них прибуток - саме так будуть кваліфіковані штрафні санкції АМКУ.

На днях суди провели засідання вже по апеляційним скаргам компаній "Бритіш Американ Тобакко" та "Імперіал Тобакко". Однак, слухання були перенесені, апеляційний суд вивчає клопотання позивачів, компаніям дали додатковий час на підготовку.

Видання зазначає, що результат конфлікту стане потужним сигналом для міжнародного співтовариства, чи можна вести справи в Україні, чи є тут закон і справедливий суд. Інвестори сподіваються, що справу буде вирішено зі збереженням нормальних робочих відносин між стратегічними інвесторами і державою без істотних втрат для інвестиційного клімату України.

Нагадаємо, 10 жовтня 2019 року АМКУ наклав на дистриб'ютора "Тедис Україна", а також 4 виробників тютюнових виробів і їх підрозділи по дистрибуції штраф на загальну суму 6,5 млрд гривень, з яких 292 млн гривень - на компанію "Імперіал Тобакко Юкрейн" (торговий дім міжнародного виробника) і ще 167 млн гривень - на тютюнову фабрику міжнародного виробника "Імперіал Тобакко Продакшн Україна"

У ході судового процесу представники компаній неодноразово заявляли і пред'являли численні докази про факти системного тиску на суд в інтересах АМКУ.

Ці обставини дають можливість компаніям, які зазнали неправомірних штрафів, вимагати в міжнародних судових інстанціях компенсації втрат від держави Україна.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні в "Імперіал Тобакко" заявляли, що вже додатково вивчають можливість захисту своїх інвестицій в Україні в Міжнародному інвестиційному арбітражі.

Водночас повідомлялося, що в Міністерстві юстиції України створили робочу групу, яка також оцінює ризики процесу в міжнародному арбітражі