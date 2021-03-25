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Україна грає внічию з Францією та інші результати першого туру відбору на ЧС-2022

Автор: Ігор Литвиненко

У четвер, 24 березня, стартував відбір на Чемпіонат світу з футболу, який пройде в Катарі в 2022 році. В цей день грали матчі в п'яти групах - А, D, E, G, H.

Детальніше про результати - у матеріалі РБК-Україна.

Все було зіграно 12 матчів:

Група А

  • Португалія - Азербайджан 1:0
  • Сербія - Ірландія 3:2

Група D

  • Франція - УКРАЇНА 1:1
  • Фінляндія - Боснія 2:2

Група E

  • Бельгія - Уельс 3:1
  • Естонія - Чехія 2:6

Група G

  • Туреччина - Нідерланди 4:2
  • Гібралтар - Норвегія 0:3
  • Латвія - Чорногорія 1:2

Група H

  • Словенія - Хорватія 1:0
  • Мальта - Росія 1:3
  • Кіпр - Словаччина 0:0

Нагадаємо, Україна змогла здобути нічию з Францією завдяки голу Сидорчука-Кімпамбе - після удару українця м'яч потрапив у ногу француза і залетів у ворота. У Франції відзначився Грізманн.

Наступні матчі у відборі на ЧС-2022 Україна проведе з Фінляндією і Казахстаном 28 і 31 березня.

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