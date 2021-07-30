Україну завтра накриють грози, град і шквали
Фото: синоптики попередили про грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Синоптики УкрГідрометцентру попередили про грози в Україні. Завтра також буде шквальни вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні вдень у східних, Запорізькій, більшості західних областей грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).
Зазначимо, з початку серпня в Україну приде похолодання. Але спочатку його відчують західні області.
Нагадаємо, Сєвєродонецьк накрила злива. По дорогах автомобілі буквально пливли - проїжджали наполовину зануреними у воду.
Крім того, в Україні оголошено штормове попередження на сьогодні. Зокрема, в деяких регіонах будуть град та шквали.