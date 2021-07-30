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Україну завтра накриють грози, град і шквали

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Київ, П'ятниця 30 липня 2021 14:23
Україну завтра накриють грози, град і шквали Фото: синоптики попередили про грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики УкрГідрометцентру попередили про грози в Україні. Завтра також буде шквальни вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні вдень у східних, Запорізькій, більшості західних областей грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, з початку серпня в Україну приде похолодання. Але спочатку його відчують західні області.

Нагадаємо, Сєвєродонецьк накрила злива. По дорогах автомобілі буквально пливли - проїжджали наполовину зануреними у воду.

Крім того, в Україні оголошено штормове попередження на сьогодні. Зокрема, в деяких регіонах будуть град та шквали.

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