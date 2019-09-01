В Україну повертаються грози

Погода в Україні завтра, 2 вересня, буде переважно сухою, дощ очікується місцями в західних областях країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, 2 вересня без опадів, лише у західних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.

Температура вночі від +12 до +17 градусів, на узбережжі морів до +21, у східних областях місцями від +8 до +11. Вдень повітря прогріється до +32 градусів.

Нагадаємо, погода на наступному тижні погіршиться, очікується нічне зниження температури до +9.

Так, за даними синоптиків тиждень в Україні розпочнеться з грозових дощів у західних областях. У вівторок температура повітря вдень коливатиметься від +26 до +32, вночі від +12 до +17.

За прогнозом Наталки Діденко, 2 вересня в Україні збережеться спекотна літня погода. Лише в західних областях можливі локальні дощі. Температура повітря вдень підніметься до +32. Зокрема, на початку тижня в Україні збережеться ще річна, переважно сонячна і спекотна погода. Проте в західних областях можливі локальні дощі з грозами. У понеділок температура повітря вдень коливатиметься від +28 до +32 градусів, проте вночі та вранці стовпчики термометрів опустяться до позначок +12-17.