До України повертаються дощі з грозами

Погода в Україні 15 травня 2019 прогнозується в цілому без опадів, дощі з грозами очікуються лише на заході та півночі, температура повітря вдень сягатиме +28. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України сухо і хмарно, вдень від +24 до +28, вночі від +10 до +12. У центральних регіонах вдень від +23 до +26, вночі від +11 до +13. На півдні вдень від +22 до +27, вночі від +11 до +13. У Криму вдень від +23 до +25, вночі від +11 до +13.

На заході України очікуються дощі з грозами, вдень від +17 до +22, вночі від +10 до +13. У північних областях без опадів тільки в Сумській області, вдень від +22 до +25, вночі від +11 до +14.

Фото: прогноз погоди в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 15 травня дощі з грозами, вдень від +22 до +24, вночі від +12 до +14, вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Фото: погода в Києві та області