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В Україну повертається тепло, прогнозують до +21

Автор: Дмитро Левицький

У найближчі три доби в Україні переважатиме суха та тепла погода. Незначні опади очікуються лише у західних та північних областях.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Температура повітря вдень буде коливатися від +14 до +19 градусів, південних областях та на Прикарпатті повітря прогріється до +21. На півночі та північному заході у суботу, 24 жовтня, синоптики прогнозують від +10 до +15.

Вночі на більшості території країни очікується від +4 до +9, а на узбережжі морів термометри вночі покажуть до +12 градусів.

Нагадаємо, сьогодні дощова погода очікувалася у двох областях України. Синоптики прогнозували до +15 градусів тепла.

Крім того, сьогодні у деяких областях країни попереджали про високий рівень пожежної небезпеки.

Додамо, нещодавно синоптики змінили прогноз погоди на жовтень. Найближчим часом у деяких областях можливі заморозки, а в горах випаде сніг.

Прогноз погоди
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