До України навесні прибуде оціночна місія Європейської комісії

Місія оцінюватиме українське законодавство в сфері цифрових та телекомунікаційних послуг

В Украину весной прибудет оценочная миссия Европейской комиссии, которая будет оценивать украинское законодательство в сфере цифровых и телекоммуникационных услуг. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент РБК-Украина.

По результатам визита миссия даст оценку работы украинских операторов мобильной связи и интернет-провайдеров.

"Уже весной этого года мы ожидаем многомесячную оценочную миссию от Европейской комиссии, которая будет оценивать наше законодательство на предмет того, как работают наши операторы мобильной связи, интернет-провайдеры. Это касается и тарифов связи, это касается и телекоммуникационных услуг, цифровых подписей, международной сертификации. По результатам этого они будут давать оценку, после которой мы будем понимать, что нужно сделать, чтобы стать частью этого рынка", - сообщила Стефанишина.

По ее словам, миссия будет работать в Украине в течение нескольких месяцев.

"Это очень важная информация и событие для нас. Ведь в июле Украина передала дорожную карту интеграции Украины в цифровой рынок ЕС. Это касается защиты прав интеллектуальной собственности, персональных данных потребителей сети интернет, это касается роуминга и других тарифов на связь. Мы видим себя частью этого рынка. Поэтому ЕС оценил предложение Украины. Считает ее такой, что может соответствовать действительности, так это стандартная процедура. Они посылают большую экспертную миссию", - добавила Стефанишина.

По словам гендиректора Правительственного офиса, по результатам работы комиссии Украина должна получить план действий по цифровой либерализации.

"Упрощая этот процесс, мы отождествляем его с планом действий по визовой либерализации. Ожидаем получения плана действий по цифровой либерализации, то есть, когда мы готовились к получению безвиза с ЕС, приезжала такая же оценочная миссия. Это такой же формат, приезжает оценочная миссия, и мы формируем план действий по цифровой либерализации", - добавила она.

Напомним, в ЕС заявили, что по состоянию на ноябрь 2018 года Украина демонстрировала слабый прогресс в трех сферах - реформе судопроизводства, энергоснабжения и гармонизации цифровых рынков.

Как писало РБК-Украина ранее, в январе 2018 года в Кабмине прогнозировали, что есть все шансы активно продвигаться в интеграции Украины в цифровом рынке Евросоюза.