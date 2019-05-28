В Україну повернулися п'ять моряків із затриманого в Єгипті танкера

В Україну продовжують повертатися моряки, затримані в 2018 році в Єгипті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Сьогодні, 28 травня, п'ятьох моряків оформили окремим коридором прикордонники Одеського загону в пункті пропуску "Одеса-авіа". Вони прибули рейсом зі Стамбула.

ЗМІ повідомляють, що всі моряки із затриманого судна Sea Shark вже покинули базу ВМС Єгипту і готуються до повернення після здійснення всіх формальних заходів.

Нагадаємо, 26 травня повідомлялося, що п'ять українських моряків із затриманого в 2018 році в Єгипті танкера "Sea Shark" повертаються в Україну.

Як відомо, екіпаж судна, на борту якого в тому числі було 17 громадян України, у грудні 2018 року був затриманий у внутрішніх водах Єгипту за нібито незаконний захід у територіальні води цієї країни. За інформацією екіпажу, танкер був затриманий за випадковий вхід в територіальні води Єгипту.

Екіпаж затриманого судна складався з 31 людини, серед яких 17 українців. Також на борту танкера перебувають громадяни Індії, Філіппін, Шрі-Ланки та Азербайджану.