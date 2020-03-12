До України повернулися пасажири закритого на карантин лайнера Grand Princess

До України повернулися двоє пасажирів круїзного лайнера Grand Princess, який знаходиться на ізоляції через спалах коронавірусу біля берегів Каліфорнії. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, обидва пасажири повернулися до України вночі. Він також запевнив, що українців кілька разів перевірили на коронавірус.

"У них не виявлено ознак захворювання. Але в якості додаткової міри їх помістили до відповідної медичної установи для подальшого спостереження", - заявив Кулеба.

При цьому 47 членів екіпажу з України залишаються на борту судна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада і Великобританія евакуюють своїх громадян з Grand Princess. Лайнер ізолювали біля берегів Каліфорнії ще на початку березня з тієї причини, що у двох його колишніх пасажирів виявили коронавірус ще під час висадки в Мексиці, один із заражених пізніше помер.

Зазначимо, представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні Ярно Хабіхт позитивно оцінює готовність української медицини до спалаху коронавірусу.