До України повернулися двоє постраждалих в авіакатастрофі в Казахстані

Фото: авіакатастрофа в Казахстані (twitter.com/yujanka1925)

При падінні літака в Казахстані вижили два українця

В Україну повернулися двоє постраждалих при авіакатастрофі літака в Казахстані, яка сталася 27 грудня 2019 біля аеропорту Алмати. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ у Facebook.

Повідомляється, що за сприяння посольства в Казахстані постраждалі українці у супроводі родичів повернулися до України. Також повідомляється, що авіакомпанія Air Astana повернула їм всю суму коштів за придбані квитки.

Нагадаємо, пасажирський літак авіакомпанії "Бек Ейр", що виконував рейс за маршрутом Алмати - Нур-Султан, розбився через кілька хвилин після вильоту. На борту літака перебувало 95 пасажирів і 5 членів екіпажу, серед постраждалих були й два українці.

Всього в катастрофі загинуло 13 осіб, ще 52 отримали поранення. Відомо, що літак два рази зачепив хвостом злітно-посадкову смугу вже після того, як були прибрані шасі, і змінив курс різко вправо. Обидва бортові самописці були знайдені й відправлені на аналіз за кілька годин після катастрофи. Найбільш імовірною причиною катастрофи літака називали обмерзання.