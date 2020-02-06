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До України повернулися двоє постраждалих в авіакатастрофі в Казахстані

Новини » Суспільство     06.02.2020 - 13:17
До України повернулися двоє постраждалих в авіакатастрофі в Казахстані
Фото: авіакатастрофа в Казахстані (twitter.com/yujanka1925)

При падінні літака в Казахстані вижили два українця

В Україну повернулися двоє постраждалих при авіакатастрофі літака в Казахстані, яка сталася 27 грудня 2019 біля аеропорту Алмати. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ у Facebook.

Повідомляється, що за сприяння посольства в Казахстані постраждалі українці у супроводі родичів повернулися до України. Також повідомляється, що авіакомпанія Air Astana повернула їм всю суму коштів за придбані квитки.

До України повернулися двоє постраждалих в авіакатастрофі в Казахстані

Нагадаємо, пасажирський літак авіакомпанії "Бек Ейр", що виконував рейс за маршрутом Алмати - Нур-Султан, розбився через кілька хвилин після вильоту. На борту літака перебувало 95 пасажирів і 5 членів екіпажу, серед постраждалих були й два українці.

Всього в катастрофі загинуло 13 осіб, ще 52 отримали поранення. Відомо, що літак два рази зачепив хвостом злітно-посадкову смугу вже після того, як були прибрані шасі, і змінив курс різко вправо. Обидва бортові самописці були знайдені й відправлені на аналіз за кілька годин після катастрофи. Найбільш імовірною причиною катастрофи літака називали обмерзання.

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