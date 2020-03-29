ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Спецрейсом з Москви в Україну повернулися понад 700 осіб

Новини » Суспільство     29.03.2020 - 11:21
Спецрейсом з Москви в Україну повернулися понад 700 осіб
Фото з місця прибуття (РБК-Україна)

Поїзд прибув вранці 29 березня

Спеціальний рейс Москва-Київ, який прибув вранці 29 березня, доставив в Україну понад 700 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держприкордонслужби.

Зазначимо, потяг доставив людей, які через карантин не могли самостійно дістатися додому.

"Поїзд прибув до столичного вокзалу близько 8 ранку сьогодні. Для його оформлення прикордонники зі співробітниками Нацполіції перекрили периметр території з обмеженим режимом доступу. Всього цим рейсом в Україну повернулися понад 700 наших громадян", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що поїзд зустріли люди в захисних костюмах і військові. У прибулих українців повинні виміряти температуру.

Спецрейс здійснювався за дорученням Міністерства закордонних справ і Міністерства інфраструктури.

Нагадаємо, 29 березня спеціальний авіарейс також доставив 359 українців із Нью-Йорка до Києва. По прильоту у пасажирів виміряли температуру.

Крім цього, в Україну за добу повернулися понад 16 тисяч осіб. Всі громадяни дали згоду на самоізоляцію.

У Київ прибув спецрейс з українцями з Москви У Києві тимчасово заборонили роботу стоматологій
Новини України КиївМосква
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся