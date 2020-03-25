До України за добу повернулися ще більше 11 тисяч осіб

Через пандемії коронавірусу до України за минулу добу повернулися ще більше 11 тисяч осіб. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що за минулу добу український кордон перетнуло майже 19 000 осіб, з яких більше 11 000 осіб - це українці, які повернулися з-за кордону. Також на виїзд оформили 2370 іноземців, а до країни через карантин не пустили майже 30 іноземних громадян.

"За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров'я близько 13000 осіб. Крім того, в установленому порядку оформлялися інформативні згоди і пам'ятки про самоізоляцію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 27 березня Україна повністю закриває державний кордон для пасажирських перевезень. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це необхідно, щоб запобігти потраплянню коронавірусу та його поширенню.

Український уряд сьогодні продовжив карантин ще на 30 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу.