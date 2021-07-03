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Україну сьогодні накриють грози: рятувальники попереджають про жовтий рівень небезпеки

Автор: Юлія Струк

Україну сьогодні, 3 липня, накриють грози та шквали. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба відомства.

"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. 3 липня в Україні грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказано у повідомленні.

Рятувальники також зазначають, що у Києві та Київській області 3 липня грози. ДСНС попереджає про жовтий рівень небезпечності.

Нагадаємо, погода в Україні найближчими вихідними буде складна майже у всіх областях. Синоптики прогнозують сильні дощі, зливи, грози та місцями - шквали й град.

Як писало РБК-Україна, вчора ДСНС повідомила, що на сьогодні в Україні оголошено штормове попередження. Також в областях будуть дощі та град.

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