RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україну з робочим візитом відвідає глава МЗС Канади

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі відвідає Україну з робочим візитом. Він запланований на наступний тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СВС.

У МЗС Канади заявили, що шестиденний візит повинен "підтвердити незмінну підтримку Канадою суверенітету і територіальної цілісності України".

Жолі планує зустрітися в Києві з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалом і віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанишиною.

Очікується, що глава МЗС Канади також відвідає канадські війська, дислоковані в Україні, щоб підтримати місцевих військових.

"Нарощування російських військ і техніки в Україні і навколо неї ставить під загрозу безпеку в усьому регіоні. Ці агресивні дії повинні бути стримані. Канада працюватиме зі своїми міжнародними партнерами, щоб підтримати міжнародний порядок, заснований на правилах, і зберегти права людини і гідність українців", - йдеться в заяві МЗС Канади.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан разом зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок відвідає Україну.

При цьому візит Бербок до Києва запланований на 17 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСКанадаВізит в Україну