В Україну не пустили ще 23 російські книжки

У книжках виявили ознаки пропаганди держави-агресора

Госкомтелерадио отказал в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 23 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

Как отмечается, признаки пропаганды государства-агрессора, ее органов власти, имперских геополитических доктрин и коммунистического тоталитарного режима выявлено в книгах московских издательств "Альпина Паблишер", "Альпина нон-фикшн", "Эксмо" и самарского издательства "ИД Бахрах-М".

В частности, в Украину не пустили книгу Данилы Демина "Корпоративная культура. Десять самых распространенных заблуждений", в которой автор много страниц посвящает "могущественной корпорации и сверхдержаве СССР" и приводит в пример методы управления страной Сталиным.

Пропаганду коммунистического тоталитарного режима обнаружили в детской книге Елены Смешливорй и Ланы Богомаз "Чему я могу научиться у Анны Ахматовой". Октябрьскую революцию современные писательницы-россиянки называют "одним из величайших событий в истории России", иллюстрируя книгу портретами Ленина и червонимипрапорами.

В книгах других авторов издательства "Альпина Паблишер" Артура Салякаєва "Неслучайные связи: Нетворкинг как образ жизни", Владислава Моисеева "Бизнес из ничего, или Как построить интернет-компанию и не сойти с ума" и Михаила Умарова "PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила" популяризуются российские социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также ресурс "maіl.ru "и сервисные порталы "Яндекс", доступ к которым в Украине запрещено из-за распространения ими антиукраинских лозунгов и идей, направленных на ликвидацию независимости нашего государства, нарушение ее суверенитета и территориальной целостности.

Также отказано в разрешении на ввоз ряда книг зарубежных авторов, в оформлении которых российские издатели используют символику государства-агрессора, ее органов власти и силовых структур. В частности, на обложке книги Дэниела Эллсберга "Машина Судного дня: Откровения разработчика ядерной войны" издатель ("Альпина Паблишер") разместил рекламу книги "Интервью с Владимиром Путиным" и документального фильма "Путин", демонстрировавшийся в эфире российских каналов.

В общем, начиная с 20 мая 2017 года Госкомтелерадио предоставил 2 939 отказов в выдаче разрешений на ввоз книг из РФ.

Напомним, в феврале Государственный комитет телевидения и радиовещания отказал в выдаче разрешений на ввоз с территории России 19 книг издательства "Альпина Паблишер" и "Эксмо".

РБК-Украина писало, что 14 февраля запретили ввозить в Украину с территории РФ книги "Постоянное напряжение" Романа Сенчина и серии "Путешествие вокруг света" (издатель - ООО "Издательство "Э").