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В Україну прилетів літак з військовою допомогою від Британії

Автор: Валерія Поліщук

В аеропорт "Бориспіль" прибув літак з військовою допомогою від Великобританії. На борту літака знаходяться військові вантажі та обладнання для сил територіальної оборони Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони України Олексія Рєзнікова в Twitter.

"8 і 9 лютого в Україну прибув вантаж з військово-технічною допомогою з Великобританії - військові вантажі та обладнання для сил територіальної оборони ЗСУ", - повідомив міністр.

Він додав, що на борту літака знаходяться бронежилети, каски та інший вантаж.

"Спасибі нашим партнерам за незмінну політичну і дипломатичну підтримку і військову допомогу", - написав Резніков.

Нагадаємо, раніше посол у Великобританії Вадим Пристайко повідомив, що Британія передасть Україні ракетне озброєння для кораблів.

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