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В Україну приїхав прокурор Гаазького суду. Зеленський провів з ним переговори

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні в Україну приїхав прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Президент України Володимир Зеленський провів з ним переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Говорив з прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карімом Ханом. Він вже на Україні. Він уже приступив до роботи. Тому окупанти відповідатимуть за всі військові злочини проти українців", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Гаазький трибунал розпочав слухання про геноцид за позовом України проти РФ минулого тижня. Сьогодні має бути оголошений вирок.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна проти України триває вже 21 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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