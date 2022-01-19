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В Україну приїдуть прем'єр і глава МЗС Нідерландів через напруженість з РФ

Автор: Ольга Белей

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і міністр закордонних справ Вопке Гукстра найближчим часом відвідають Україну через посилення напруженості на російсько-українському кордоні. Рютте вважає, що ситуація "дуже тривожна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NU.

"Прем'єр-міністр Марк Рютте і міністр закордонних справ Вопке Хекстра незабаром відправляться в Україну через загострення напруженості на російсько-українському кордоні", - пише видання.

Прем'єр-міністр назвав ситуацію на російсько-українському кордоні "дуже тривожною".

Коли саме відбудеться візит поки невідомо.

Крім того, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен раніше назвала ситуацію на кордонах України "тривожною і непередбачуваною".

Вона висловила надію домогтися врегулювання шляхом переговорів, але зазначила, що будуть жорсткі санкції ЄС, якщо Росія вирішить вторгнутися.

"Будь-які заходи з боку ЄС будуть дійсно болючими. Це повідомлення має бути зрозумілим", - попередила міністр.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган найближчими тижнями здійснить візит до України для переговорів стратегічного рівня. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, паралельно підтримуватиметься контакт і з російською стороною.

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НідерландиВторгнення Росії до України