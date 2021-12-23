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В Україну прийде потепління: прогноз погоди на 24 грудня

Автор: Іванна Шовкун

У п'ятницю, 24 грудня, в Україні потеплішає. Але найближча ніч буде ще морозною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Ніч на 24 грудня ще залишатиметься з досить низькими значеннями температури. А завтра вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть показники від незначного морозу до тепла.

Середня температура вночі -10...-15 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла. У східній частині країни вночі 15-20 морозу, вдень 1-6 градуси морозу. У західних та Одеській областях уночі -5...-10 градусів, а вдень 0-5 тепла.

Синоптики прогнозують опади - від дощу до снігу. Дощ зі снігом пройде на заході країни вдень. У більшості областей буде сніг та мокрий сніг.

Крім того, обіцяють поривчастий вітер, південно-західний, 7-12 м/с. На заході місцями пориви до 15-20 м/с.

На дорогах місцями ожеледиця в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

У Карпатах сильний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, завірюха. Температура вночі опуститься до 11-16 морозу, а вдень буде -1...-6 градусів.

Нагадаємо, в Карпатах оголошено штормове попередження. У горах сильний снігопад та хуртовина.

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