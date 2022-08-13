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В Україну прибуло судно під навантаження зерном для Африки

Фото: в Україну прибуло судно під навантаження зерном для Африки (t.me/miUkraune)
Автор: Константин Широкун

У порт "Південний" в Одеській області прибуло судно під навантаження зерном для Африки. Балкер вийде в море в складі одного з найближчих караванів.

Про це заявив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерство.

Судно BRAVE COMMANDER під прапором Ліберії було зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою ООН з перевезення продовольства в Ефіопію.

Всесвітня продовольча програма закупила перші 30 тисяч тонн української пшениці. Максимальна місткість зафрахтованого судна - 23 тисячі тонн. Залишок буде найближчим часом завантажений і відправлений на іншому судні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що судно Razoni з українським зерном, яке першим вийшло з Одеського порту, вже повернулося з Лівану до Туреччини.

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