RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україну прибуло 20 військових автомобілів із Литви, на черзі ще стільки ж БТР

Фото: Арвідас Анушаускас (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Україна отримала військову допомогу із Литви - 20 автомобілів, серед яких вантажні машини та позашляховики. Ще 20 БТР із Литви приїдуть найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"25 травня я оголосив, що Литва готує нову доставку на адресу України. Сьогодні я повідомляю, що 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків вже в Україні. 20 бронемашин М113 наближаються", - написав Арвідас Анушаускас.

Нагадаємо, президента Литви Гітанаса Науседи заявив, що Європа має відмовитись і російського газу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва