В Україну прибули три евакуаційних рейсу з більш 500 пасажирами

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Більшість евакуйованих - українці

За минулу добу, 4 травня, в Україну прибули три евакуаційних рейсу з Італії, Казахстану та Німеччини з більш 500 пасажирами. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

Повідомляється, що рейси з Мілана (Італія), Тараз (Казахстан) і Франкфурта (Німеччина) прибули в аеропорт "Бориспіль". Більшість прибулих пасажирів - українці.

"Жоден з пасажирів не мав підвищеної температури тіла, або скарг на наявність симптомів захворювання ГРВІ. Усі вони, крім одного, вибрали передбачений карантин із застосуванням додатком "Дій вдома". Після перевірки співробітниками Держприкордонслужби реєстрації в додатку ці особи вирушили на двотижневий самоізоляцію за вказаними адресами. Один громадянин, який прибув рейсом з Мілана, проведе карантин у визначеному обсерваторі", - повідомили у ДПСУ.

Крім цього прикордонники відзначили низький пасажиропотік через український кордон.

"протягом доби кордон нашої країни на в'їзд і на виїзд перетнуло менше 12 000 чоловік. Серед тих, хто в'їжджав в Україну, осіб з високою температурою тіла або скаргами на наявність симптомів захворювання ГРВІ не виявлено", - повідомили прикордонник.

Нагадаємо, 3 травня в Україну прибули евакуаційні рейси з Єгипту та ОАЕ. Ними були доставлені понад 350 українців.

Відзначимо, за словами президента Володимира Зеленського, повернення українців буде проходити у форматі до 4 літаків за добу, а всі пасажири зможуть вибрати, як будуть проходити обсервацію.