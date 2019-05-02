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В Україну прибули із США 130 інструкторів для тренування військовослужбовців

Новини » Суспільство    02.05.2019 - 19:56
В Україну прибули із США 130 інструкторів для тренування військовослужбовців
Фото: церемонія передачі повноважень між американськими підрозділами місії JMTG-U (mil.gov.ua)

Церемонія передачі повноважень між американськими підрозділами місії JMTG-U відбулася в центрі миротворчості та безпеки академії сухопутних військ імені Сагайдачного

У Львівську область прибули 130 військових інструкторів з США для ротації своїх колег у рамках місії з тренування українських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Повідомляється, що церемонія передачі повноважень між американськими підрозділами місії JMTG-U відбулася у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

"На заміну військовослужбовцям 278-го бронекавалерийского полку Національної гвардії США зі штату Теннессі, які перебували на Львівщині з літа 2018 року, в Україну прибули понад 130 військових 2-й бригадної тактичної групи Страйк 101-ї повітряно-десантної (десантно-штурмовий) дивізії армії США. Термін ротації на території України для американських військових буде складати 9 місяців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну в Яворівській центр бойової підготовки найближчим часом прибуде елітний десант з США. 

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