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В Україну прибули французькі жандарми для розслідування воєнних злочинів РФ

Фото: в Україну прибули французькі жандарми (twitter.com/EdePoncins)
Автор: Наталія Юрченко

До України в понеділок, 11 квітня, прибула група французьких жандармів. Вони допоможуть українським колегам розслідувати воєнні злочини Росії у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Франції в Україні Етьєна де Понсена.

"З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм українським побратимам у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо Києва. Франція - перша, хто надає таку допомогу", - зазначив дипломат.

За словами посла, французькі жандарми вже завтра приступлять до роботи у Київській області.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, Франція допоможе Україні збирати російські військові злочини.

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ФранціяВійна Росії проти України