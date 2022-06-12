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В Україну прибули Британські бронемашини Husky

Фото: в Україну прибули британські бронемашини Husky (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Британські броньовані машини Husky Tactical Support Vehicle почали надходити в Україну. Очікується, що Лондон відправить не менше 120 бронемашин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukraine Weapons Tracker.

Британія має передати, в тому числі 80 машин Mastiff, Husky і Wolfhound, призначені для транспортування особового складу в зоні бойових дій.

Ще 40 машин адаптовані для розвідки на місці бою та інших цілей.

У квітні повідомлялося, що українські військові вже почали вивчати бронетранспортери, які Великобританія передає Україні, навчання проходило на території Британії.

Нагадаємо, уряд Португалії схвалив передачу Україні 15 бронетранспортерів M113A, куплених у США. Бронемашини, що розміщені в Санта-Маргариді, попросив відправити Києву Пентагон.

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