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В Україну прибула нова партія вакцини Pfizer

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 8 червня, в Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer в рамках глобального механізму COVAX. Вона налічує 117 тисяч доз препарату.

Про це повідомляє прес-служба ЮНІСЕФ.

Всього протягом цього і наступного тижня в Україну доставлять 473 850 доз вакцини Pfizer.

Раніше в рамках глобального механізму COVAX Україна отримала 590 850 доз вакцини Pfizer і 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca.

Що відомо про вакцину Pfizer

Вакцина від Pfizer / BioNTech-це мРНК-вакцина. Механізм дії цієї вакцини полягає в тому, що вона після введення вчить клітини людини виробляти білок, який запускає імунну реакцію в разі зараження коронавірусом.

Вакцина Pfizer потрапила в список для екстреного використання ВООЗ і дозволена для екстреного використання в США, Великобританії, Канаді та ЄС. У Канаді вакцина Pfizer показала 95% ефективності серед осіб віком від 16 років.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 1 602 нових випадки коронавірусу.

Крім того, 7 червня в Україні вакцинували понад 48 тисяч осіб. Вакцинація проводилася препаратами Pfizer, CoronaVac, CoviShield і AstraZeneca.

При цьому в Євросоюзі вакцинували від коронавірусу близько чверті дорослого населення.

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