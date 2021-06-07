В Євросоюзі вакцинували від коронавірусу близько чверті дорослого населення

Фото: в ЄС дві дози вакцини від коронавірусу отримали близько 25% дорослих(GettyImages)

В Євросоюзі прищепили двома дозами вакцин від коронавірусу 90 млн осіб. Це приблизно 25% всього дорослого населення об'єднання.

Про це в Twitter повідомила офіційний представник Єврокомісії Дана Спінант.

"Останні новини про постачання вакцин і вакцинації в ЄС. Стійкий прогрес. До теперішнього моменту повністю вакциновані 90 млн дорослих в Євросоюзі - це приблизно чверть дорослого населення", - написала вона. Раніше Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що до кінця липня Євросоюз вакцинує від коронавірусу 70% дорослого населення.